女優でモデルのKoki,（22）が19日、自身のインスタグラムを更新。姉でモデル、フルート奏者のCocomi（24）との姉妹ショットを披露した。駅での黒のキャップ、Tシャツ姿の自身と、紺のジャケット、白のインナー姿のCocomiの2ショットをアップ。Koki,は驚いたような表情を、Cocomiは笑顔を見せており、「会いに来てくれたここさん」とつづった。俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の次女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月に