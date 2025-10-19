第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）のコースで、筑波大（茨城県つくば市）は上位１０人の合計タイムが１０時間４４分３秒で１６位となり、６年ぶりの本大会出場はならなかった。初出場を目指した流通経済大（茨城県龍ヶ崎市）は１０時間５２分３５秒で２５位