キケも2017年に記録していたポストシーズン1試合3発ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。第1打席で9試合ぶりの一発を放つと、第3打席と第4打席でも本塁打を放ち、史上11人目となるポストシーズン1試合3発を記録した。この大谷の快挙で、“10人目”に達成していた人物がファンの間で話題となっている。その選手は、「