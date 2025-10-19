第１０２回箱根駅伝（１８日、東京・立川市など）で、１０位通過した立大と１７秒差の１１位で落選した法大が、第１０３回箱根駅伝を見据えて、早くも新チームがスタートした。坪田智夫監督（４８）が１９日、スポーツ報知の取材に応じ「昨日（１８日）の午後、ミーティングを行い、新チームとして練習を始めました。難しいですけど、気持ちを切り替えるしかありません。我々はのんびりしている場合ではありませんので」と言葉に