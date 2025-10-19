◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手に１プレーで２失策が記録された。６回１死三塁で水野の一ゴロを処理したが、ファンブル。慌てて一塁ベースカバーに入った投手の松本晴に送球したが、悪送球になった。この間に本塁突入を自重していた三塁走者の万波がホームイン。打者走者の出塁と本塁生還に、それ