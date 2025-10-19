広島が、今季までヤクルトの１軍投手コーチを務めた石井弘寿氏を来季の投手コーチとして招へいすることが１９日、分かった。球団幹部が明かした。１軍担当が見込まれる。今月６日にヤクルトが契約満了に伴う契約終了を発表していた。今季はチーム防御率３・２０はリーグ５位と苦しみ、昨季の２・６２からも大きく成績を下げていた。先発陣は床田の９勝を最多に、１９９３年以来３２年ぶりに２ケタ勝利ゼロという屈辱シーズン。