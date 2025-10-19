１９日午前９時５０分頃、山形県庄内町立谷沢の山林で、キノコ採りをしていた自営業男性（４１）（同県鶴岡市）がクマに襲われてけがをした。同伴者が男性を連れて消防の分署に駆け込み、男性は救急搬送された。町や警察、猟友会が付近のパトロールをしている。