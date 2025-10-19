俳優の足立梨花が18日にInstagramを更新。ビキニ姿のサウナショットや、愛犬・にこちゃんが笑っている写真などを披露した。【映像】足立梨花、生脚あらわな姿に反響 足立は、「サウナにちゃんと入ったの初めて」「食べすぎてお腹ぽよってるのはご了承ください笑」とつづり、ビキニ姿のサウナショットを公開した。続けて、「やっぱり外カメ自撮りは手のひらシャッターだね」「にこちゃんはずっと笑ってました」と笑って