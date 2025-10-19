俳優の原田龍二の妻・愛さんが19日に自身のアメブロを更新。原田が娘に振る舞った手料理を公開した。【映像】山田花子、残り物で作ったお弁当を公開愛さんは「パパご飯」というタイトルでブログを更新。「原田パパが娘に作った晩ごはん、パパすごーーーい」と述べ、原田が作ったという料理を公開した。続けて、「美味しそう食べたい。娘も喜んでるだろうな。お味噌汁はじゃがいもと玉ねぎだそうです。お肉は生姜焼き！行く前