ニュースキャスターの松原耕二氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。日本維新の会と連立に突っ走る高市自民党について「いきあたりばったり」と私見を述べた。公明党の連立離脱に始まり、野党３党による政権協議、さらには自民と維新による連立大筋合意という急激に変化していく政治情勢に、松原氏は「この１週間、ホントめまぐるしくて何を見せられてたんだろうと、正直、整理がつかないところがあるんですけど