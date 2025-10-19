◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのヘルナンデスが痛恨の2点二塁打を打たれた。2番手のヘルナンデスは4回2死一、三塁から登板。矢澤宏太のバットを粉砕しながらも右前へ落とされ、適時二塁打とさえた。続く5回も回またぎでマウンドへ。ただ、先頭の水谷瞬に中前打を打たれたあと、連続四球などで1死満塁とすると、清