◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの2番手ヘルナンデスも日本ハム打線を止められなかった。4回、先発大津亮介が2点を先制され、なお2死一、三塁としたところでマウンドを託された。打席はCSファイナルステージ初スタメンの矢澤宏太。ヘルナンデスは内角低めの直球を投げ込み、矢澤のバットを粉々にしながらも、右前に