¡Ö·»ÄïÁ´°÷¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¬¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬Ìî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë»²²Ã¤··ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë3·»Äï¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£11¡¢12Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYOKOSUKA REGGAE BASH¡×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥ì¥²¥¨¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎRUEED(37)¡£Ä¹·»¤Ë·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¡¢¼¡·»¤Ë·¦ÄÍ½Ó²ð(43)¤ò»ý¤ÄRUEED¤¬¡¢3·»Äï¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹