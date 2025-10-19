＜富士通レディース最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています木村彩子、高橋彩華、渡邉彩香の3人が首位に並んで迎えた最終日。木村が6バーディ・2ボギーの「68」をマークし、トータル12アンダーで後続に4打差をつけてフィニッシュ。2022年「アース・モンダミンカップ」以来となるツアー通算2勝目を挙げた