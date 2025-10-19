◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）ソフトバンク・山川穂高内野手（33）が「ダブルエラー」で痛い失点を許した。0―6の6回1死三塁。内野陣は前進守備を敷、日本ハムの9番・水野の打球は一塁へ。一塁手の山川は三塁走者に目をやったのか、この打球をポロリ。こぼれたボールを拾って一塁カバーに入った投手の松本晴にトスしたが、これが悪送球になった。