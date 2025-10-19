「第71回名古屋まつり」の2日目を迎えた19日、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑が鎧武者を従えて行進する「郷土英傑行列」が行われ、来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（1月4日スタート、日曜後8・00）で主人公・豊臣秀長を演じる俳優の仲野太賀（32）と織田信長役を演じる俳優の小栗旬（42）が参加した。1955年（昭和30年）に始まった名古屋の秋を彩る最大の祭。大河キャストが同祭の行列に参加するのは今回が初となっ