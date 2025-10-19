タレントの辻希美（38）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に出産した第5子次女・夢空さんの成長について語った。辻は「元々、夢は凄い小さめベビーだったんですけど」と切り出し、夢空さんについて「（ミルクを）飲む力が弱かったりとか、飲むペースが遅かったりで心配な部分があったんですけど」と告白。それでも動画撮影時に生後35日を迎えた夢空さんは、体重が1キロ、身長が4センチ伸びるなどすくすく成長。「