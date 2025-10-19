◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）ソフトバンクが王者らしくない戦いが続いている。3勝2敗で迎えた第5戦。勝てば2年連続日本シリーズ進出が決定するが、序盤から日本ハムの一方的な展開が続いた。先発の大津は3回に2四球が絡んで無死満塁のピンチを招いて3失点KO。4回も2番手のヘルナンデスが3点を失った。6回は1死三塁で一塁手の山川のファンブル