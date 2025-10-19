モデル・俳優のKoki,（22）が19日、自身のインスタグラムを更新。姉でフルート奏者・モデルのCocomi（24）との2ショットを披露した。【写真】「会いに来てくれた」Koki,＆Cocomiのオフ感あふれる姉妹2ショットKoki,は「Recents（最近）」とつづり、複数枚の写真をアップ。「会いに来てくれたここさん」と紹介し、駅構内と思われる場所で撮影された、ラフな格好をしたKoki,とCocomiの“自然体”な姉妹ショットを披露した。そ