タレントの辻希美（38）が、17日に自身のYouTube動画を更新し、体調不良を明かした。【動画】無理しないで… 「体調が悪くて」と明かした辻希美「【夢空と過ごす日中】寝不足&秋花粉!?で体調があんまりよくないけど母は強し」と題した動画を公開。冒頭から布団に横になり、「ちょっと体調が悪くて」と切り出した。「鼻水と気管支もやられている状態」だとし「夜中に夢空（ゆめあ）がなかなか寝てくれなくって、調子が悪