◇パCSファイナルステージ第5戦日本ハムーソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）日本ハム・新庄監督が「必殺」の2ランスクイズを仕掛けた。5回1死満塁で清宮幸が右翼線二塁打。5―0とリードを大きく広げた。さらに二、三塁で打席には田宮。指揮官は初球にいきなりスクイズのサインを出したが、これはファウル。さらに2球目もスクイズ。田宮は低めの球を懸命に前に転がし、三塁走者の郡司がホームインした。