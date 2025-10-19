連立に向け、17日に行われた自民党と日本維新の会の政策協議。両党は「大きく前進」と述べ、21日の臨時国会召集日までに合意を目指すとしている。【映像】野田代表「信用してはいけない」“定数削減”に対しての野党の声（詳細）この動きについて、政治ジャーナリストの青山和弘氏が、『ABEMA Prime』で考えを語った。■連立は「とにかく急ピッチで進んでいることは間違いない」連立を巡る動きについて、政治ジャーナリスト