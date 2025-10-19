「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハム・古林睿煬投手が五回２死で降板。先発の役割を果たし、新庄監督が６５球で交代を決断した。初回２死三塁で柳田を空振り三振に仕留めると、グラブを強くたたくなど気合十分。１５０キロ前後の速球を中心にソフトバンク打線を封じ込んだ。味方打線が五回までに６点をリード。古林は６奪三振の力投で役割を果たすと、五回