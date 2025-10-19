ＤＤＴ１９日の後楽園大会で、ＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青（２７）がＫＯ―Ｄ６人タッグ王座防衛戦に臨んだ。上野勇希、Ｔｏ―ｙと組んで王座を保持する武知はこの日、鈴木みのる、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ、高鹿佑也を相手にＶ１戦を行った。試合は１１月３日の東京・両国国技館大会でのダブル王座戦を控えるユニバーサル王者のみのるとＫＯ―Ｄ無差別級王者の上野が先発し