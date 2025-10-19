【モデルプレス＝2025/10/19】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が10月18日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。高校の卒業アルバムの写真を公開した。【写真】元NHKアナ、卒アル写真と現在の比較ショット◆中川安奈、卒アル写真公開中川は「高校時代の卒アルを発見 14年前！月日の流れを感じる…」とコメントし、ハーフアップのロングヘアにグリーンのネクタイを締めたジャケットスタイルの制服を着用した自身の