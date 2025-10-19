2021年に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を中心に、遺跡から出土した国宝・重要文化財を含む土偶や装飾品を集め、縄文人の姿や暮らしに迫る特別展「世界遺産 縄文」が京都文化博物館（京都市中京区）で開かれている。2025年11月30日（日）まで。重要文化財 遮光器土偶文化庁蔵岩手県立博物館保管縄文時代は、狩猟、漁ろう、採集を中心に食料を得て、定住化が始まり、約16,000年前から約2,400年前