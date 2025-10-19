１０月１９日の京都９Ｒ・もみじＳ（２歳オープン、芝１４００メートル＝７頭立て）はリリージョワ（牝２歳、栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）が逃げ切り２連勝。２歳コースレコードに０秒２差に迫る１分２０秒５（良）の好時計で勝利した。トップスタートを決め、スピードの違いでハナへ。８馬身ほど後続を引き離し直線を迎え、２着馬が迫ってくるともう一度伸びてトップで鮮やかにゴールを駆け抜けた。「スタートが