警察は10月19日朝、四万十市の量販店の駐車場で他人の車のタイヤをパンクさせたとして自称・四万十市の会社員の男を現行犯逮捕しました。この量販店の駐車場では2025年7月から複数回にわたって車のタイヤがパンクさせられる被害が相次いでいました。逮捕されたのは、いずれも自称で四万十市井沢の会社員 進藤維人容疑者（45歳）です。警察によりますと、進藤容疑者は19日午前5時25分頃、四万十市の量販店の駐車場で、20代の男性が