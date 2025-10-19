元宝塚歌劇団月組トップスター・紫吹淳（56）が、18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。若い頃に出会った同世代のスターの思い出を振り返った。この日の番組は「1968、69年生まれの同世代女子会」として、紫吹淳のほかに、キャスター・有働由美子（56）、女優・菊池桃子（57）、タレント・かとうれいこ（56）、女優・横山めぐみ（56）がトークで盛り上がった。菊池桃子は15歳だった1984年に「青春のいじわ