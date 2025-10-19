「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの２番手ヘルナンデスが乱調。五回に追加点を奪われ、大津に続いてＫＯされた。四回途中からマウンドに上がっていたヘルナンデスは安打、犠打で１死二塁のピンチ。要警戒のレイエス、郡司に連続四球を与えると、清宮幸には１ボールから甘く入った２球目の直球を捉えられ、２点二塁打を許した。ここで小久保監督は交