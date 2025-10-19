松岡昌宏（48）が18日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜1時）に出演。ゲストで元フジテレビのフリーアナウンサー三田友梨佳の家業を知らず、博多大吉（54）に驚かれた。大吉は三田に「とんでもないお嬢さまじゃないですか」と切り出し、「明治座の…」と話すも松岡はピンと来ず。三田は「（明治座を）父が経営してます」と告白すると、松岡は目を真ん丸にして驚き、「えっ、あっそうなの…」