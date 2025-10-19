セルティックを率いるブレンダン・ロジャーズ監督が、気になる前田大然の状態について語った。現地紙『Daily Record』が伝えている。27歳のエースは10月の日本代表メンバーに選ばれるも、左足の張りのため別メニュー調整が続き、12日に離脱。10日のパラグアイ戦（２−２）、14日のブラジル戦（３−２）でピッチに立つことはなかった。19日に行なわれる代表ウィーク明け初戦、ダンディー戦ではプレーできるのか。注目が集まる