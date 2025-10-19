「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が19日、東京都の代々木第二体育館にて行われる。木下アビエル神奈川は、日本生命レッドエルフと対戦。試合前には、両チームのオーダーが発表されている。 ■海外の実力者も名を連ねる ホームのKA神奈川は、前日に九州カリーナを相手に1ゲームも落とさず、マッチカウント4－0で完勝。今季7勝目を挙げ、日本生命と勝ち点「24」で並び