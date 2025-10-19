6人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」の谷屋杏香が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。これまでに2度のグループ活動休止、幾度となく味わったオーディションの不合格。それでも再び夢を追うためにステージへと戻ってきた。その背中を押したのは、高校時代に受け取った、恩師からの一言だった。（「推し面」取材班）もう一度、夢の場所へ。まぶしい照明の下に戻ってきた今、感情が込み上げる瞬間は数えきれない。