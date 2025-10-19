第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。７年ぶりの本大会出場を目指した上武大（群馬県伊勢崎市）は２０位に終わり、３１位の育英大（群馬県高崎市）とともに箱根路への切符をつかめなかった。予選会には、４２校の各チームから出場する１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を走り、上位１０人の合計タイ