元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）の夫で、元サッカー日本代表の本並健治氏（61）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。世界を席巻している大人気のぬいぐるみとの“空港ファッション”ショットを公開した。 本並氏は「まいど！labubuと共に函館へ美味しい物を食べて英気を養います」とコメントし、空港内でデニムに黒のリュックを合わせた装いの後ろ姿を披露。さらに、香港のデザイナー龍家昇（カ