レッドソックスＯＢで?ビッグ・パピ?ことデビッド・オルティス氏（４８）がマリナーズの本塁打王、カル・ローリー捕手（２８）の活躍をドジャース・大谷翔平投手（３１）と比較したことがファンの物議を醸している。オルティス氏はＦＯＸスポーツの解説でローリーについて「本当にタフな男だ。彼は今や打線全体の顔だ。両打席で見せるプレー、そして投手陣を統率する手腕は信じられないほど素晴らしい。もし球界で彼と比較でき