シャンパンファイトの最中、大谷について問われたフリードマン氏米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打者として3本塁打、投手として6回0/3を2安打無失点に抑え、10奪三振の離れ業を見せた。ブルワーズに4連勝し、チームを2年連続のワールドシリーズに導く大活躍。球団首脳も「唯一無二なんだ」「口をあんぐり開けてたね」と称賛が止まらない。歓喜のシャンパン