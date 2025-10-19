今日19日は、東日本から西日本のあちらこちらで雨が降っており、このあとも明日20日の明け方にかけて太平洋側を中心に雨の所がある見込みです。一方、沖縄には、台風24号周辺の湿った空気が流れ込んでおり、明日20日にかけて大雨に注意が必要です。北海道では日本海側を中心に、夜は雨となり、雪に変わる所もあるでしょう。今日19日本州は前線の影響で曇りや雨沖縄は台風周辺の湿った空気流入東日本から西日本の南岸には東西に