女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２０日に、第１６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）傳（堤真一）の死から数日、機織り工場は閉鎖が決まり、トキ（郄石あかり）は仕事を失ってしまう。借金取り・森山（岩谷健司）は容赦なく松野家に返済を要求し、トキに遊女となるよう提案する。それでも、なんとかなるとお気楽