◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第２日▽立大６―２慶大（１９日・神宮）立大が慶大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。今春リーグ戦の３冠王で侍ジャパン大学日本代表にも選ばれたリードオフマン・山形球道外野手（４年＝興南）が２２歳の誕生日に逆転２ランを含む４打数３安打２打点と暴れまくった。有言実行弾だ。１点ビハインドの３回無死一塁。右翼席に逆転２ランをたたきこんだ。２２歳を自ら祝うバースデーアー