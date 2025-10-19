あざとかわいさでファンを魅了するアナウンサーの儚げなショットが反響を呼んでいる。１８日、幕張メッセで行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が出演。１９日までに自身のインスタグラムで「ガルアワ今回もＭＣありがとうございましたきらきらの１日楽しかったです」とつづると、両肩を