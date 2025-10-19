アメリカのワシントンポストは18日、ロシアのプーチン大統領がトランプ大統領に対し、ウクライナとの停戦の条件として東部・ドネツク州全域の割譲を要求したと報じました。プーチン大統領とトランプ大統領は16日、ウクライナ情勢などをめぐり電話会談を行っています。アメリカの有力紙・ワシントンポストは18日、関係者の話として、この会談でプーチン大統領が戦闘を終わらせる条件として、ウクライナ東部・ドネツク州全域の割譲を