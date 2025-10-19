女優の杉咲花（28）が18日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。ハワイへの移住について語った。今回、ハワイ・オアフ島を訪れた杉咲。ハワイを訪れるのは6年前プライベートで訪れて以来2度目という。杉咲はハワイについて「毎日ただただ生きているっていうだけで素晴らしいことなんだっていうことを思い出させてくれるっていうか…。そういうふうに感度を高めてくれる容赦がある場所というか。またここに