◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）逆王手を狙う日本ハムが５回、スクイズでとどめの６点目を奪った。３点リードで迎えた５回、１死満塁から清宮幸の右翼線２点二塁打で２点を追加。さらに１死二、三塁から、代わったソフトバンク松本晴の初球、新庄監督は打者・田宮にスクイズのサインを送った。その初球はファウルとなったが