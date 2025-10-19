◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは厳しい展開となった。先発の大津が４回途中３失点で交代。５回は４回途中から救援したヘルナンデスがつかまった。１死満塁を招き、清宮幸に右翼線への２点二塁打。０―５となり、なおも１死二、三塁で３番手の松本晴をマウンドに送ったが、田宮にスクイズを決められた。ＣＳ最終ス