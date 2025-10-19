豊橋競輪場のG3「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」は最終日を迎えた。平昌五輪、団体パシュートとマススタートで金メダルを獲得した元スピードスケート選手で現在はタレント、高木菜那（33）のトークショーが行われた。夏季は自転車に乗って心肺機能を鍛えることが多いスケート選手。自転車とは親和性が高く、高木も競輪場のバンクを走ったことがあるという。そして「車券も取ったことがあります」