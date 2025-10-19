女優の中山忍（52）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。同い年でアイドル時代の同期にあたるという人気タレントとの交流について語った。タレントの松本明子とそろって登場。神奈川・箱根の芦ノ湖周辺を散策した。アイドルとしてデビューし、活動していたという中山は、同期は誰かと問われ「同い年で同期なのは島崎和歌子ちゃん」と打ち明けた。「今でも仲良くしてもらってます」と目を細め