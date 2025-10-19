日本水連の倉澤利彰・競泳委員長が19日、日本短水路選手権開催中の東京アクアティクスセンターで取材に応じ、26年の国際大会の日本代表選考に関する説明を行った。来年は日本選手権が3月と6月の2度開催される特異な年となるが、9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会の代表は、3月の日本選手権の1大会のみで選考する。同大会は8月のパン・パシフィック選手権（米アーバイン）の選考会も兼ねる。そして6月の日本選手権に関し