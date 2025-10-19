10月19日、京都競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、北村友一騎乗の5番人気、ヴァロンブローサ（牡2・栗東・池添学）が快勝した。1馬身差の2着にマジックファイヤー（牡2・栗東・辻野泰之）、3着に2番人気のインフィオラータ（牝2・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは2:02.1（良）。1番人気で松山弘平騎乗、リン（牡2・栗東・四位洋文）は、7着敗退。【新馬/京都4R】ファインニードル産駒 ミルトベストがデビュ